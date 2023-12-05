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        Mardin 1969 Spor, antrenmanda engelli taraftarları da ağırladı

        Mardin 1969 Spor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla antrenmanda engelli taraftarları ağırlayarak, onlara forma ve atkı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:49
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        Mardin 1969 Spor, antrenmanda engelli taraftarları da ağırladı
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        Mardin 1969 Spor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla antrenmanda engelli taraftarları ağırlayarak, onlara forma ve atkı hediye etti.

        Edirnespor maçı hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadı'nda başlayan Mardin 1969 Spor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bazı engelli bireyleri de antrenmanda ağırladı.

        Futbolcular onlara takımın formasını ve atkısını hediye etti.

        Antrenman sonunda taraftarlar, futbolcular teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri ile günün anısına fotoğraf çektirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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