Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'inMidyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şenköy-Ayrancı kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABF 968 plakalı tır kontrolden çıkarak kabin kısmı şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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