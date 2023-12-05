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        Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Mardin'inMidyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:05
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        Mardin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Mardin'inMidyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Şenköy-Ayrancı kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABF 968 plakalı tır kontrolden çıkarak kabin kısmı şarampole devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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