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        Mardin'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:46
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        Mardin'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ceylanpınar yolu Gözlüce köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu dün ağır yaralanan Ş.H. (58) tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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