Mardin'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya hastanede öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ceylanpınar yolu Gözlüce köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu dün ağır yaralanan Ş.H. (58) tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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