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        Mardin'de Doğukan İslamoğlu anısına lokma dağıtıldı

        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun anısına lokma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:06
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        Mardin'de Doğukan İslamoğlu anısına lokma dağıtıldı
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        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun anısına lokma dağıttı.

        Gençlik Kollarının yaptığı programa teşkilatlarıyla birlikte destek verdiklerini belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, kıymetli bir genç arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        İslamoğlu'nun vefatı kendilerinde tarifsiz bir üzüntüye neden olduğunu dile getiren AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da, "Bizler yönetimde bulunan genç kardeşlerimizle birlikte hem üzüntümüzü eyleme dönüştürmek hem de başkanımız için dualarda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Gerçekten çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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