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        Mardin'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

        Mardin'de emniyet kemerinin önemi "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:23 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:23
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        Mardin'de emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
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        Mardin'de emniyet kemerinin önemi "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile anlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na getirdiği simülasyon aracında vatandaşlara emniyet kemerini kullanmanın önemini anlattı.

        Mobil Trafik Eğitim Tırı ve parkur alanında ise öğrencilere yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Adem Elbilek, yaptığı açıklamada, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi, yayaların uyması gereken kurallar ve karşıdan karşıya geçişlerle ilgili eğitimler verildiğini söyledi.

        Elbilek, çocuklara, kurulan parkurlarda kırmızı ışık ve yayalarla ilgili kuralları, araç sürücülerinin uyması gereken kuralları öğrettiklerini aktardı.

        Vatandaşlardan Mehmet Halil Başaran da etkinliği çok faydalı bulduğunu ifade ederek, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu deneyimleyerek öğrendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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