Mardin'de hakkında 30 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 30 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan 30 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son bir haftada yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, aralarında hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 70 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.