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        Mardin'de iş yerinden çalınan kedi polis ekiplerince bulundu

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinden çalınan kediyi polis ekipleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:43
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        Mardin'de iş yerinden çalınan kedi polis ekiplerince bulundu
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinden çalınan kediyi polis ekipleri bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kedi çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisini tespit etti. Şüpheli çalınan Scottish Fold cinsi kediyle yakalandı.

        Artuklu Polis Merkezi Amirliğine getirilen kedi, sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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