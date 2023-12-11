Mardin'de iş yerinden çalınan kedi polis ekiplerince bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yerinden çalınan kediyi polis ekipleri bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kedi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisini tespit etti. Şüpheli çalınan Scottish Fold cinsi kediyle yakalandı.

Artuklu Polis Merkezi Amirliğine getirilen kedi, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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