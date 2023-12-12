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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başak Aktivite Merkezi günde 100 öğrenciye hizmet veriyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başak Aktivite Merkezi günde 100 öğrenciye hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:57
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başak Aktivite Merkezi günde 100 öğrenciye hizmet veriyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başak Aktivite Merkezi günde 100 öğrenciye hizmet veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına Bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Kulüp Başak Aktivite Merkezinde antrenörler tarafından 6-12 yaş arası ilkokul öğrencilerine jimnastik, Türk halk oyunları, eğitsel oyunlarla ilgili eğitim veriliyor.

        Sinema salonu, oyun alanı, kütüphane, masa tenisi, zeka oyunları ve koordinasyon alanında yapılan aktive ve eğitimler ile öğrenciler merkezde eğlenceli vakit geçiriyor.

        Eğitsel oyunlar ile çocukların, el göz koordinasyonu, küçük büyük kas gelişimi, dikkat, denge, hareket eğitimi, ekip çalışması, grup içerisinde var olma, liderlik duygusu gibi sosyal uyum ve becerileri de kazanması sağlanıyor.

        Şu an aktif olarak 483 öğrencinin kayıtlı olduğu merkezde günlük 4 grup halinde yaklaşık 100 çocuğa hizmet veriliyor.

        Özellikle spor salonu bulunmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, olumsuz hava şartlarında Kulüp Başak'ın 300 metrekare kapalı alanında eğitimlerine devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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