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        Mardinli ev kadını Çiftçi Destek Kredisi ile besici oldu

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Sultan Bayram, Çiftçi Destek Kredisi'yle hayalini gerçekleştirerek besici oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:00
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        Mardinli ev kadını Çiftçi Destek Kredisi ile besici oldu
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki ev hanımı Sultan Bayram, Çiftçi Destek Kredisi'yle hayalini gerçekleştirerek besici oldu.

        4 çocuk annesi Bayram, hayvancılığa duyduğu ilgiyle evinin yakınında kurduğu ahırda, satın aldığı ineğe bakmaya başladı.

        Halk eğitimi merkezinde düzenlenen besicilik eğitimine de katılan Bayram edindiği bilgilerle Çiftçi Destek Kredisi'ne başvurdu. Kredi desteğiyle 4 inek daha satın alan Bayram, 5 inekle besiciliği sürdürüyor.

        İneklerine, bakım ve onarımdan geçirdiği ahırda bakan, sağdığı süt ile hazırladığı peynir ve yoğurt gibi ürünleri de satarak aile bütçesine katkıda bulunan Bayram, işini büyütmeyi hedefliyor.

        - "Kendilerine güvensinler, 'eğitimsizim yapamam' demesinler"

        Sultan Bayram, AA muhabirine, ilkokul mezunu olduğunu, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini, ziraat mühendisliğinde okumayı hedeflediğini söyledi.

        Hayvancılığa duyduğu ilgiyle bir süre besicilik eğitimi aldığını anlatan Bayram, daha sonra düşük faizle 550 bin liralık kredi çektiğini ve aldığı ineklerle hayvancılık yaptığını belirtti.

        Bayram, eşinin ve ailesinin desteğiyle işini daha da büyütmeyi ve büyükbaş hayvan sayısını artırmayı hedeflediğini ifade ederek, "5 ineğim var, 1 de buzağım oldu. Peynir, yoğurt yapıyorum, satıyorum. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. 'Eğitimsizim yapamam.' demesinler, kendilerine güvensinler." dedi.

        Hayvancılığın zor olduğunu, beden gücü gerektirdiğini dile getiren Bayram, zoru başarmak için bu yola çıktığını söyledi.

        - "Sabahları uyanmak için güzel bir sebep"

        Bayram, sabah uyanır uyanmaz hayvanlarını beslediğini belirterek, "Sabahları uyanmak için çok güzel bir sebep diyebilirim. Sütü sağıp, peynir yapıyorum. Ondan sonra çocuklarımla ilgileniyorum. Bana 'Çok zor, sen yapamazsın, başaramazsın' dediler, vazgeçmedim. Kendime güveniyordum. Yapabilirdim ve yaptım da. Şu an çok güzel gidiyor. Hedefim çok güzel büyük bir çiftlik kurmak." ifadelerini kullandı.

        Hayvancılık için devletten büyük destek gördüğünü dile getiren Bayram, bu işi küçük de olsa devlete katkıda bulunmak, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak, eşine yardımcı olmak için yaptığını anlattı.

        Bayram, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Aldığım düşük faizli krediyi 5 yıl içinde ödeyeceğim. Günlük 30-40 kilogram süt alıyorum. O sütle peynir, yoğurt yapıp satıyorum. Yaptığım peyniri İstanbul'a, Bingöl'e bile göndermişliğim var. Şehir dışına ürün gönderiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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