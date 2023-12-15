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        Mardin'de yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi

        Kızıltepe ilçesinde yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:49
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        Mardin'de yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi
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        Kızıltepe ilçesinde yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi.

        Kızıltepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen İpekyolu'nda yayaların yaklaşık 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidi kullanması ve güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçmesi için yolun ortasına çekilen bariyerler yenilendi.

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin'in talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu üzerinde yayaların orta refüjlerdeki tel bariyerleri kırıp karşıdan karşıya geçmeye çalışması ve can güvenliklerini tehlikeye atmalarını engellemek için kırılan bariyerleri tamir edilip yenisiyle değiştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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