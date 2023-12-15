Kızıltepe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Yenikent İlkokulu ve anaokulunda düzenlenen etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

Yöresel ürünlerden görsellerin hazırlandığı etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel ürünleri birbirlerine ikram etti.

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