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        Kızıltepe'de Yerli Malı Haftası kutlandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:00
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        Kızıltepe'de Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Yenikent İlkokulu ve anaokulunda düzenlenen etkinlikte bölgede yetişen ürünler tanıtıldı ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı.

        Yöresel ürünlerden görsellerin hazırlandığı etkinlikte, öğrenciler evlerinden getirdikleri yöresel ürünleri birbirlerine ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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