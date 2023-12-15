Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bir kişinin cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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