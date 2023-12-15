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        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:13
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        Mardin'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin cüzdanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, bir kişinin cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen cüzdan sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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