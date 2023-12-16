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        Mardin'de "Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi" için protokol imzalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:44
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        Mardin'de "Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi" için protokol imzalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Başaklar diyarının çocukları haydi yüzmeye projesi" kapsamında protokol imzalandı.

        Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Kızıltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdurrahim Aslan ve Kızılgüç Spor Kulübü Başkanı İbrahim Halil Erkan arasında protokol imzaladı.

        Kaymakam Şahin, burada yaptığı açıklamada, çocuklar için oluşturulan projede yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşılacağını belirterek, çocukları yüzme sporuyla buluşturmak, bu sporda kendilerini geliştirmelerini ve okul dışındaki vakitlerini kaliteli geçirmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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