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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:28
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        Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FAL 647 plakalı otomobil ile 27 AKP 721 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan N.C. (24), S.K. (25), M.F.D. (32) ve K.C. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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