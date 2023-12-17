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        Mardin'de temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'de çalıştığı fabrikada, temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:12 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:30
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        Mardin'de temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti
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        Mardin'de çalıştığı fabrikada, temizlemek için çıktığı buğday silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M, temizlik için buğday silosuna çıktı.

        Dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten buğday silosunun içine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Y.M'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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