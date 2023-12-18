Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan G.K'den (38) haber alamayan yakınları eve gitti.

Evde anne G.K. ve çocukları L.K (12), H.K (4), M.D.K (8), E.R.K. (10) ile C.G'yi (18) baygın halde bulan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 6 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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