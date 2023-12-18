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        GÜNCELLEME - Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 6 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:50 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:50
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        GÜNCELLEME - Mardin'de sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 6 kişi taburcu edildi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4'ü çocuk 6 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan G.K'den (38) haber alamayan yakınları G.K'nin evine gitti.

        Evde anne G.K. ve çocukları L.K (12), H.K (4), M.D.K (8), E.R.K. (10) ile C.G'yi (18) baygın halde bulan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 6 kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zehirlenen kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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