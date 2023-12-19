Mardin'de 4. Geleneksel Bulgur Festivali düzenlendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4. Bulgur Festivali düzenlendi.

Vatan İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, 12-18 Yerli Malı Haftası'nı bölgeye özgü yemekler ve içecekler ile kutladı.

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