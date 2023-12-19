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        Mardin'de 4. Geleneksel Bulgur Festivali düzenlendi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4. Bulgur Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:18
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        Mardin'de 4. Geleneksel Bulgur Festivali düzenlendi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4. Bulgur Festivali düzenlendi.

        Vatan İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte öğrenciler, 12-18 Yerli Malı Haftası'nı bölgeye özgü yemekler ve içecekler ile kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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