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        Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile berabere kaldı

        TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:03
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        Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile berabere kaldı
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        TFF 3.Lig 1.Grup 15. hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor deplasmanda İnegöl Kafkas ile 1-1 berabere kaldı.

        İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta, İnegöl Kafkas 45. dakikada Yıldıray Koçal'ın penaltı vuruşundan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

        İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, 70. dakikada Muhammet Beşir'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1 yaptı.

        Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar müsabakadan birer puan ile ayrıldı.

        Mardin 1969 Spor bu sonuçla ligde puanını 18'e yükseltti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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