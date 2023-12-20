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        Mardin'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangından etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:14
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        Mardin'de çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangından etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasında yangın çıktı.

        Yangında tarlada çalışan S.A. (38) yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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