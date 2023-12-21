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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:02
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Yalım Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 07 FSD 14 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek araçtan indi.

        Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil, aniden hareket ederek şarampole devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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