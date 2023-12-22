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        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu

        Mardin'de etkili olan yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:18
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        Mardin'de yağmur ve sis etkili oldu
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        Mardin'de etkili olan yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kentte sis nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış beklendiği duyrularak, sel, su baskını, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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