Mardin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mardin'de3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Akres Kavşağı mevkisinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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