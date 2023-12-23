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        Kızıltepe'de yoğun sis etkili oldu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece boyu etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:56
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        Kızıltepe'de yoğun sis etkili oldu
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece boyu etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kızıltepe Kaymakamlığı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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