Kızıltepe'de yoğun sis etkili oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece boyu etkili olan yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kızıltepe Kaymakamlığı da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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