Mardin'de "Çağdaş Bakış" resim sergisi açıldı

Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek'in eserlerinin yer aldığı "Çağdaş Bakış" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binası fuaye alanında 36 eserin yer aldığı sergi, farklı illerden gelen sanatçı ve akademisyenlerin katıldığı programla açıldı.

Ressam İpek, sergiye katılan herkese teşekkür ederek, sergideki amacının kenti tanıtmak olduğunu söyledi.

Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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