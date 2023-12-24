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        Mardin'de "Çağdaş Bakış" resim sergisi açıldı

        Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek'in eserlerinin yer aldığı "Çağdaş Bakış" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:02
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        Mardin'de "Çağdaş Bakış" resim sergisi açıldı
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        Mardinli ressam Hicret Ayaz İpek'in eserlerinin yer aldığı "Çağdaş Bakış" resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binası fuaye alanında 36 eserin yer aldığı sergi, farklı illerden gelen sanatçı ve akademisyenlerin katıldığı programla açıldı.

        Ressam İpek, sergiye katılan herkese teşekkür ederek, sergideki amacının kenti tanıtmak olduğunu söyledi.

        Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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