Mardin'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmada, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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