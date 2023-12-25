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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:08
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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