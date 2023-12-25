Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 63 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 63 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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