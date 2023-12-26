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        Mardin Valisi Akkoyun, Şehit Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:52
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        Mardin Valisi Akkoyun, Şehit Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı
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        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Şehidin kabrini ziyaret ederek, mezarı başında dua eden Vali Akkoyun, daha sonra şehidin Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesi'ndeki babaevinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Mevlit programına, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu ve kurum temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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