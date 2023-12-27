Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya çarptı.

        Yayanın yaralandığı olay üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Z.A. gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        İlkin Aydın anlaşmasının detayları!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu
        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu
        Sağlık Bakanlığınca Mardin'e gönderilen 4 ambulans hizmete alındı
        Sağlık Bakanlığınca Mardin'e gönderilen 4 ambulans hizmete alındı
        Mardin Valisi Akkoyun, Şehit Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programı...
        Mardin Valisi Akkoyun, Şehit Cebrail Dündar için düzenlenen mevlit programı...