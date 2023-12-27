Mardin'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin yayaya çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya çarptı.

Yayanın yaralandığı olay üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Z.A. gelen sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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