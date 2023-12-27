Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bir firma Mardin'deki öğrencilere giysi yardımı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir firma Mardin'deki öğrencilere giysi yardımı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN(AA- Türk Kızılay Mardin Şubesi, bir firma tarafından gönderilen giysileri kentte 7 lisede eğitim gören öğrencilere ulaştırdı.

        Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere kışlık giysi desteği sunulduğunu söyledi.

        Bir giyim firması tarafından gönderilen kıyafetlerin öğrencilere ulaştırıldığını ifade eden Arı, şunları kaydetti:

        "Gençlerimiz dışında soğuk kış günlerinde Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi aile bireylerine de kışlık kıyafet desteğinde bulunduk. Artuklu Kızılay Şubesi olarak faaliyetlerimizi her alanda arttırarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Mardin'de faaliyet gösteren iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        Mardin'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        Mardin'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Mardin'de 9 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
        Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
        Mardin'de, klima motorunun patladığı evde yangın çıktı
        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu
        Mardin'de patlayan klima motoru yangına neden oldu