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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:21
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'nde Zeynep K'ye (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler silahlı saldırıda bulundu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Zeynep K'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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