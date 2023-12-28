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        Mardin'de belediyeden kışlık ilaçlama çalışması

        Mardin'de belediye haşerelerin üremesini önlemek için kışlık ilaçlama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:56
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        Mardin'de belediyeden kışlık ilaçlama çalışması
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        Mardin'de belediye haşerelerin üremesini önlemek için kışlık ilaçlama çalışması başlattı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel hava şartlarına göre haşerelerin üremesini önlenmesi için 12 ay boyunca ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kış mevsiminde 10 ilçe, 860 mahalle ve mezralarda kışlık ilaçlama çalışması yürütüyor.

        Bu kapsamda, tüm ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde cadde ve sokaklarda haşerelerin üremesini önlemek için çöp konteynerlerinde, gübrelik alanlarda, sazlıklarda, boş inşaat alanlarında ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

        İlaçlama çalışmaları kent merkezide her gün yapılırken, ilçe merkezileri ile büyük beldelerde haftada iki gün ve kırsal mahallelerde ise hafta bir gün gerçekleştiriliyor.

        Kışın yapılan ilaçlama çalışması ile karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesi ve özellikle yaz aylarında çoğalmasının önüne geçiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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