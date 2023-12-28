Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil Turgut Özal Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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