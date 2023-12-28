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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:41
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil Turgut Özal Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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