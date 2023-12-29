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        Mardin'de spor alanları yenileniyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunmak amacıyla kent genelinde spor tesislerini yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:41
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        Mardin'de spor alanları yenileniyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunmak amacıyla kent genelinde spor tesislerini yeniliyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, merkez Artuklu ilçesindeki Kamor Millet Bahçesinde bulunan 2 halı saha, basketbol ve tenis açık spor tesislerini bakım ve onarımdan geçirerek, yeniden hizmete sundu.

        Yenileme çalışmaları kapsamında, halı sahaların zemin bakımları titizlikle gerçekleştirilirken, basketbol ve tenis sahalarındaki altyapı ve oyun ekipmanları da modern standartlara uygun hale getirildi. Bu sayede, çocuklar ve gençler spor yapma imkanına kavuşurken, tesislerin kullanım ömrü de uzatılmış oldu.

        Mardin'de spor altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu tür projeler, gençlerin sosyal aktivitelerle buluşmalarına olanak tanımanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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