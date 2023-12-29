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        Mardin'de 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde etkinliklere katıldı

        Mardin'de "Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi," kapsamında 85 okuldan 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde eğitim gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:33
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        Mardin'de 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde etkinliklere katıldı
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        Mardin'de "Sanat Akademisinde Bir Gün Projesi," kapsamında 85 okuldan 2 bin 565 öğrenci çeşitli atölyelerde eğitim gördü.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi binasında gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin zamanlarını verimli geçirmelerinin yanında görerek ve eğlenerek öğrenebilmelerine imkan sağlıyor.

        Bu kapsamda, eğitimlerin verildiği atölyelerde öğrencilerin el becerileri kazanması, görsel becerilerini de geliştirmeleri sağlandı.

        Öğrenciler, ritim, dikkat ve koordinasyon, müzik dinletisi, halk oyunları ve geleneksel çocuk oyunları ile unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluşturuldu.

        Geleneksel Türk zeka oyunu mangala ile çocukların zihin dünyasının zenginleşmesinin yanı sıra animasyon gösterimleri ile çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

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