Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem

Mardin’de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin, internet üzerinden ilan veren araç sahiplerine 600 bin lira kaptırdığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.