Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem

        Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin’de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin, internet üzerinden ilan veren araç sahiplerine 600 bin lira kaptırdığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

        Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardin'de özel halk otobüslerine gelir desteği
        Mardin'de özel halk otobüslerine gelir desteği
        'Kütüphanelerimizi çocuklarımızın ayağına kadar getirmek için savaşıyoruz'
        'Kütüphanelerimizi çocuklarımızın ayağına kadar getirmek için savaşıyoruz'
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Mardin'de 100. Yıl Halk Kütüphanes...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Mardin'de 100. Yıl Halk Kütüphanes...
        Midyat'ta Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Şahin'den yeni yıl mesajı
        Midyat'ta Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Şahin'den yeni yıl mesajı
        Mardinli tavus kuşu bu kez Hindistan'da uçacak
        Mardinli tavus kuşu bu kez Hindistan'da uçacak
        Mardin'de kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan çocuk ameliyatl...
        Mardin'de kalça çıkığı ve sağ bacak boyunda kısalık bulunan çocuk ameliyatl...