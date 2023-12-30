Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık iddiasıyla 10 şüpheli hakkında işlem
Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin’de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin, internet üzerinden ilan veren araç sahiplerine 600 bin lira kaptırdığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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