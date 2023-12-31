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        Mardin'de Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

        Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Filistinlilere destek mitingi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:26 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:26
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        Mardin'de Gazze'ye destek mitingi düzenlendi
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        Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Filistinlilere destek mitingi yapıldı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen mitingde Filistin bayrakları açıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Gazze ve Mescid-i Aksa'nın önemine değindi.

        Saldırılardan duydukları üzüntüyü ve İsrail'e tepkilerini dile getiren Demir, Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Konuşmaların ardından dualar edildi, ilahiler seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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