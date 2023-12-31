Mardin'de hayvan otlatma kavgasında 4 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığından çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde iki grup arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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