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        Mardin Valisi Akkoyun, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:52
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        Mardin Valisi Akkoyun, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

        Akkoyun, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Artuklu İstasyon Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret etti.

        Burada görev yapan polis memurlarının yeni yılını tebrik eden Akkoyun, alınan tedbirler hakkında Emniyet Müdürü Buğday'dan bilgi aldı.

        Vali Akkoyun, kentte huzur ve güven için emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin görevi başında olduğunu belirtti.

        Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için şu anda 2 bin 167 polis ve jandarma personelinin sahada görev yaptığını ifade eden Akkoyun, "2023 yılını geride bırakarak milletimiz ve tüm insanlık için daha mutlu ve daha müreffeh olmasını dilediğimiz yeni bir yıla giriyoruz. Kadim tarihi, köklü medeniyeti, zengin mimarisi, gelişen turizmi ile 'Mezopotamya'nın kalbi' olarak adlandırılan Mardin'de hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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