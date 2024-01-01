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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:20
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
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        Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti.

        İlçedeki vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla görev başında olan jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerini ziyaret eden Şahin, ekiplere görevlerinde başarı diledi.

        Şahin, tüm ekiplerin yeni yılını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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