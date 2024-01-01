Kızıltepe Kaymakamı Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti.

İlçedeki vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla görev başında olan jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerini ziyaret eden Şahin, ekiplere görevlerinde başarı diledi.

Şahin, tüm ekiplerin yeni yılını tebrik etti.