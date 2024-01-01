Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Aralarında, 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 58 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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