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        Mardin'de belediyeden YKS'ye hazırlanan öğrencilere kurs ve kaynak kitap desteği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs ve kaynak kitap desteği sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:00
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        Mardin'de belediyeden YKS'ye hazırlanan öğrencilere kurs ve kaynak kitap desteği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs ve kaynak kitap desteği sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar binlerce öğrenciye eğitim ve kaynak kitap desteği sağlayan Gençlik Merkezi, bu yıl da YKS'ye hazırlanan öğrencilere desteğini sürdürecek.

        Sınava hazırlanan öğrenciler merkezde eğitim görmenin yanı sıra sınava hazırlıkta ihtiyaç duydukları kaynakları da aynı merkezden ücretsiz temin edebilecek.

        Bu kapsamda konu anlatım setleri ve soru bankaları Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu tarafından Gençlik Merkezi’nde YKS'ye girecek adaylara takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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