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        Mardin'de sırt çantasında uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:18
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        Mardin'de sırt çantasında uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi alınan tedbirler kapsamında şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi.

        Bu sırada kaçmaya çalışan ve sırt çantasını bir apartmanın boşluğuna atan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

        Apartman boşluğuna atılan çantada, 2 kilo 490 gram esrar, uyuşturucu nitelikte 1000 hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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