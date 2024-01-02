Mardin Valisi Akkoyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Akkoyun'a ziyaretinde İl Müdürü Menduh Dinler tarafından sunulan hizmetlerle ilgili bilgi verildi.

Burada konuşan Akkoyun, son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, bu değişim ve dönüşümü yaşayan en önemli sektörlerden birinin de tarım olduğunu söyledi.

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sayısının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Akkoyun, üreticilerin artık daha modern ekipman, araçlarla ve bilgilerle ürünün yetiştirdiğini, bunun da verimi artırdığını belirtti.

Akkoyun, "Ürününü yetiştirirken de hasat ederken de yaşayacağı kaybı önlemek için yapılması gerekenleri veya yapılmaması gerekenleri, makina ve ekipman desteği ile ilgili bilgilendirmeleri en iyi şekilde anlatacağız, sunacağız. Vatandaşlarımızın bu değişimi ve gelişimi görmesi, hissetmesi sizin buradaki gayretinize bağlı." dedi.

Mardin'de hızlı ve kaliteli kamu hizmeti prensibini benimsediklerini, çalışmaları bu şekilde sürdürdüklerini aktaran Akkoyun, vatandaşların taleplerine anında cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Akkoyun, "Vatandaşa sunulan hizmetin gecikmesi demek yapmamakla aynı anlama geliyor. Tüm kamu personelimizden isteğimiz, kamu hizmetlerinde hızlı olmaları, vatandaşlarımıza yakın olmaları, gayretli, güler yüzlü olmaları." ifadelerini kullandı.