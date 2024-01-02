Musul Kültür Sanat Evi temsilcilerinden AK Parti Mardin İl Başkanlığına ziyaret

Irak’ta faaliyet gösteren Musul Kültür Sanat Evi temsilcileri AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Heyet ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partililerle görüştü.

Alma, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Irak'tan gelen misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan görüşmede Musul ile Mardin arasındaki benzerliklere işaret ettiklerini belirten Alma, "İki il arasında diyalogların daha sık olması gerektiğini görüştük. İnşallah önümüzdeki süreçte daha kalabalık bir heyetle Mardin'i ziyaret edecekler." dedi.