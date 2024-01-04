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        Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 9 Kasım'da açılan aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:58
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        Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 9 Kasım'da açılan aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan olmak üzere 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip aşevinde, günde bir öğün olmak üzere yaklaşık 600 kişilik yemek yapılıyor.

        Sağlıklı ve hijyenik ortamda pişirilen yemekler, Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerinin koordinesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde önceden belirlenen adreslere teslim ediliyor.

        Haftanın 7 günü çalışmaların sürdüğü aşevinde şu ana kadar 14 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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