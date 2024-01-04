Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor ligin ikinci yarı hazırlığını Antalya'da sürdürüyor

        TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor ligin ikinci yarı hazırlığını Antalya'da sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Ender Alkan yönetiminde kamp yapan takım, günü çift idmanla geçiriyor.

        Sabah idmanında salonda çalışan kırmızı lacivertli takım, akşam idmanında da yeşil sahada çalışmalarını sürdürdü.

        Antrenmana düz koşu ile başlayan oyuncular, istasyon ağırlıklı çalışmaların ardından dar alanda yaptıkları maçla idmanı tamamladı.

        Antalya kampını değerlendiren teknik direktör Alkan, devre arası kampını en verimli şekilde sürdürdüklerini belirterek, şöyle dedi:

        "Alt yapımızdan 3 futbolcumuzu da deneme için kampa getirdik. Transfer çalışmalarımızı yönetimimiz sürdürüyor. Eksik mevkilerimizi biliyoruz ve bütçemiz doğrultusunda en iyi verimi alabileceğimiz futbolcuları kadromuza katacağız. Kampta yapacağımız hazırlık maçlarıyla da devre arası kampını en iyi şekilde bitirip Mardin'e döneceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
        Kızıltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Kızıltepe'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
        Mardin'de belediye ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor
        Mardin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Mardin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede yol çalışmasında görev alan ekipleri ziy...
        Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede yol çalışmasında görev alan ekipleri ziy...
        Midyat'ta 354 sosyal konutun yapımı sürüyor
        Midyat'ta 354 sosyal konutun yapımı sürüyor