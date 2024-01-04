Mardin 1969 Spor ligin ikinci yarı hazırlığını Antalya'da sürdürüyor

TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdürüyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Ender Alkan yönetiminde kamp yapan takım, günü çift idmanla geçiriyor.

Sabah idmanında salonda çalışan kırmızı lacivertli takım, akşam idmanında da yeşil sahada çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmana düz koşu ile başlayan oyuncular, istasyon ağırlıklı çalışmaların ardından dar alanda yaptıkları maçla idmanı tamamladı.

Antalya kampını değerlendiren teknik direktör Alkan, devre arası kampını en verimli şekilde sürdürdüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Alt yapımızdan 3 futbolcumuzu da deneme için kampa getirdik. Transfer çalışmalarımızı yönetimimiz sürdürüyor. Eksik mevkilerimizi biliyoruz ve bütçemiz doğrultusunda en iyi verimi alabileceğimiz futbolcuları kadromuza katacağız. Kampta yapacağımız hazırlık maçlarıyla da devre arası kampını en iyi şekilde bitirip Mardin'e döneceğiz."