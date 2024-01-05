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        Mardin'de "hakim, polislerle birlikte okul bastı" iddialarına ilişkin açıklama

        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, bazı yerel haber sitelerinde, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "Öğretmen eşi olan hakim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:44
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        Mardin'de "hakim, polislerle birlikte okul bastı" iddialarına ilişkin açıklama
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, bazı yerel haber sitelerinde, yazılı ve görsel basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "Öğretmen eşi olan hakim, polislerle birlikte okul bastı, öğrenciler gözaltına alındı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, Mardin İdare Mahkemesinde görev yapan bir hakimin öğretmen eşinin, kendisine hakaret eden öğrenciler hakkında şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, yaşanan olay

        sonrasında şikayetçinin eşinin hakim sıfatıyla değil eşine destek olmak için okula gittiğini belirtti.

        Soruşturmada görev alan polis memurlarının, öğretmen eşinin hakim olarak görev yaptığından dahi haberdar olmadığını ifade eden Akbulut, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Olayın yerel basına yansıması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın kimseye ayrıcalık ve imtiyaz tanınmayacağı, yalnızca yasal mevzuatın uygulanacağı yönündeki sözlü talimatına rağmen, kimlik

        tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen çocuklarımızın, ısrarlı bir şekilde gözaltına alındıkları ve hakimin polislerle birlikte okula baskın yaptığı yönündeki tezvirat içeren haberler gerçek dışı, görev

        yapmakta olan bir hakim meslektaşımız nezdinde yargıyı itibarsızlaştırma gayretinden öteye geçmeyen, herkesin malumu olan çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Şikayet hakkı herkesin anayasal hakkıdır ve Cumhuriyet başsavcılıkları şikayetleri soruşturmakla görevlidir.

        Gerçek dışı haberleri yaymak suretiyle kamuoyunda panik ve endişe yaratarak kamu düzenini bozanlar hakkında TCK'nin 217/A maddesine muhalefet suçundan soruşturma yapılacaktır. Hakkında soruşturma yürütülen çocuklar gözaltına alınmadığı gibi, henüz soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından çocuklarımızın ifadelerine dahi başvurulmamıştır. Soruşturma normal seyrinde devam edecek ve mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir."

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulunda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili idari soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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