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        Mardin'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimleri sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:58
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        Mardin'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimleri sürdürüyor.

        Zabıta ekipleri vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde denetimler gerçekleştiriyor.

        Zabıta ekipleri, özellikle sağlıklı gıda tüketimine yönelik denetimleri sıklaştırarak, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor.

        Ekipler aynı zamanda vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler ile taksi ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerine de titizlikle devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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