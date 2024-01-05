Mardin'de zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimleri sürdürüyor.

Zabıta ekipleri vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla şehir merkezi ve tüm ilçelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri, özellikle sağlıklı gıda tüketimine yönelik denetimleri sıklaştırarak, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor.

Ekipler aynı zamanda vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler ile taksi ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerine de titizlikle devam ediyor.