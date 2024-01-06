Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için hayata geçirilen Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenlemesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için hayata geçirilen Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenlemesi başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, şehir içi trafiği ve ulaşımını rahatlatmak için merkez Artuklu ilçesinde başlatılan projede üst beton çalışması tamamlandı.

        Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan için de çalışmalar başlatıldı.

        Projede, vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği yeşil alanlar ve banklar yanı sıra çocukların da zaman geçirebileceği oyun grupları gibi sosyal donatılar yer alacak.

        Şehrin merkezinde bulunan katlı otopark vatandaşlara park konusunda büyük kolaylıklar sağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mardin´de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1´i ağır, 3 yaralı
        Mardin´de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1´i ağır, 3 yaralı
        Mardin'de husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderdi
        Mardin'de öğrenciler, harçlıklarını Filistin'e gönderdi
        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer
        Mardin 1969 Spor'dan 4 transfer
        Mardin'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi