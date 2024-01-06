Mardin'de Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenleme çalışmaları başladı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmak için hayata geçirilen Katlı Otopark Projesi'nde çevre düzenlemesi başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, şehir içi trafiği ve ulaşımını rahatlatmak için merkez Artuklu ilçesinde başlatılan projede üst beton çalışması tamamlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan için de çalışmalar başlatıldı.

Projede, vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği yeşil alanlar ve banklar yanı sıra çocukların da zaman geçirebileceği oyun grupları gibi sosyal donatılar yer alacak.

Şehrin merkezinde bulunan katlı otopark vatandaşlara park konusunda büyük kolaylıklar sağlayacak.